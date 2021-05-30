Однако к концу недели в областном центре будет теплеть. Синоптики сделали прогноз на начало июня.

В последний весенний день 31 мая будет малооблачно. Температура воздуха составит +14 градусов Цельсия.

Лето в Кирове начнется с сухой и прохладной погоды. В понедельник, 1 июня, будет +17 градусов Цельсия.

2 июня, во вторник, ожидается +16 градусов.

В среду, 3 июня, на улице начнет теплеть. Синоптики прогнозируют в этот день +18 градусов Цельсия.

4 июня, в пятницу, будет уже +24 градуса Цельсия. Ожидается ясный и солнечный день.

Ранее мы сообщали о том, что в кировских магазинах бесплатно раздают пробирки для клещей.