Лето в Кировской области будет немного суше и холоднее нормы

Лето в Кировской области будет незначительно холоднее нормы. Такой прогноз опубликовало сообщество «Любительская метеорология в Кирове».

Прогноз сделан на основании погоды в мае. «Циркуляция мая задаёт тон для всего летнего сезона», — говорится в группе.

Исходя из майских данных, летом-2022 погода в Кировской области будет в пределах климатической нормы. Отклонение от средней температуры может составить 0,2…0,4 градуса в сторону холода.

Однако не исключены короткие периоды аномальной жары. Также возможны кратковременные похолодания.

Сильных дождей не ожидается. Напротив, возможен небольшой дефицит осадков.

Ранее мы писали, что в ночь на 20 мая в нескольких районах Кировской области выпал снег.