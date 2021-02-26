Летом из Кирова на юг пойдут дополнительные поезда

Их решили ввести из-за повышенного спроса на данное направление.

Кировское отделение Горьковской железной дороги подготовило информацию про сезон отпусков. Уже известно, что в летнее время жители нашего региона смогут отправиться на юг. Кроме традиционных составов будут введены два дополнительных.

Так, с начала июня по середину сентября горожане смогут отправиться в Краснодарский край на курорт в Анапу. Номер поезда 501/502. Он будет ходить из нашего города по нечётным дням. По чётным дням недели состав будет отправляться из южного города в Киров.

Другой дополнительный состав введён между Кировом и Сочи, а точнее Имеретинским курортом. Его назначили с 22 июня. Номер 531/532. Отправление из Киров значится по чётным дням недели. Назад поезд будет ходить по нечётным дням. Курсировать он продолжит до середины сентября.

Ранее мы писали, что поезд «Вятка» возвращается к традиционному расписанию.

Фото: bgtrip.ru