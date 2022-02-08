Летом кировчане смогут улететь в Анапу на «Боингах»

Летом 2022 года компания «ИжАвиа» возобновит полеты из Кирова в Анапу и обратно.

Рейсы до морского курорта стартуют 9 июня и продлятся до 15 сентября. Самолеты будут летать раз в неделю по четвергам. Время в пути составит 2 часа 55 минут.

Время вылета из Победилово – 12.35, прибытие в Анапу – в 15.30. Из Анапы самолеты будут вылетать в 8.45, прибывать в Киров – в 11.40.

Стоимость билетов составит от 6,5 тысячи рублей. С багажом цена вырастет до 8 тысяч и более. Полеты будут осуществляться на самолетах Boeing 737-800.

Ранее мы писали, что в 2021 году пассажиропоток в Победилово составил 336,6 тысячи человек.

Фото: vk.com/pobedilovo.online