Летом в Кировской области откроют 24 пляжа

Речь идет об официальных местах для купания. Летом 2021 года таких пляжей в Кировской области будет 24. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС.

Два из них будут действовать в детских оздоровительных лагерях: в «Родине» в поселке Зониха и в «Колокольчике» в Омутнинске. Пляж в «Родине» спасатели уже приняли накануне.

Отметим, что представители ГИМС предъявляют к пляжам 3 требования: очищенное от мусора дно, ограничение зоны заплыва (буйки) и наличие спасательного поста.

К открытию также готовится городской пляж на Вятке. Ориентировочно он начнет «принимать» купальщиков с 15 июня.