Льготное лекарственное обеспечение жителей Кировской области находится на личном контроле губернатора

Обратившийся во время прямой линии, которая состоялась вчера, к губернатору Кировской области Игорю Васильеву кировчанин получил необходимое ему лекарство.

Один из звонков на традиционный прямой эфир с главой региона поступил от 75-летнего кировчанина Александра Николаевича. Со слов мужчины, он не обеспечен препаратом «Аллапинин» по рецепту, который оформил еще 28 октября.

Губернатор Игорь Васильев поручил министерству здравоохранения Кировской области проверить факты, указанные в сообщании и если потребуется, то разобраться в сложившейся ситуации.

Проверка выявила нарушение утвержденного ведомством алгоритма логистики в обеспечении лекарственными препаратами. Необходимый препарат имеется в аптеках. Александр Николаевич приглашен в аптечный пункт для его получения.

Вопрос льготного лекарственного обеспечения жителей Кировской области находится на личном контроле главы региона Игоря Васильева. Так, за последние четыре года финансирование региональной льготы увеличено более чем в 2,2 раза, и в 2021 году составило более 811 млн. руб. Кстати, в 2018-м на это из бюджета Кировской области было выделено около 371 млн. руб. А по сравнению с прошлым годом объем финансирования льготного лекарственного обеспечения в 2021 году увеличен более чем на 179,6 млн. рублей.

Узнать о льготном лекарственном обеспечении можно, позвонив на «горячую линию». Ее телефон (8332) 41-00-41. Звонки принимаются с 8.30 до 17 часов в рабочие дни. Чтобы решить вопросы по льготному лекарственному обеспечению оперативно можно обращаться через официальные группы министерства здравоохранения Кировской области, оставив личное сообщение в соцсетях.