Льготную ипотеку расширят на строительство частных домов

С таким предложением выступил Минфин РФ.

По проекту ведомства, ставка льготной ипотеки составит не более 6% годовых. Действие программы может быть распространено на кредиты, выданные после 1 марта 2021 года. При этом у будущих собственников должен быть заключен подрядный договор на строительство.

В программе смогут принять участие семьи, где вторые и следующие дети рождены с 1 марта 2018 года до конца 2022 года. Заемщик и все члены его семьи должны быть гражданами РФ.

Льготная ставка распространяется только на первичный рынок. Сумма кредита составит 12 млн рублей в столицах и прилежащих областях и 6 млн рублей в остальных субъектах страны.

Как предполагают в Минфине, льготная ипотека на частные дома поможет семьям с детьми улучшить жилищные условия.

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Фото: vk.com/brickhouse43