Лига «Вятка» отправилась на «КиВиН» в Сочи

Международный фестиваль команд КВН проходит прямо сейчас на берегу Чёрного моря.

В Сочи в самом разгаре фестиваль «КиВиН-2021». Он собрал более 500 команд. Примечательно, что среди них сразу 12 представителей нашей лиги «Вятка». В лигу входят самые разные команды из разных регионов России.

По информации официального паблика МС КВН «ВЯТКА», на данный момент уже выступила половина наших команд, причём довольно успешно. Например, команда «Ингеборга Дапкунайте» (Республика Татарстан). Это победитель лиги «Вятка» сезона 2020 года. Поездка на фестиваль стала для ребят призом за первое место.

Примечательно, что в Сочи отправились и ребята из Кировской области. Это команда «Повидло» город Кирово-Чепецк. Известно, что пока её участники на сцену не выходили. Идут активные репетиции.

К слову, сейчас продолжается набор команд в третий сезон лиги «Вятка». Подробности можно узнать на официальной страничке кировского КВН-движения.

Отметим, что второй сезон лиги КВН «Вятка» начался в онлайн-формате.

Фото: vk.com/kvnkirov