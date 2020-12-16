Лечить зубы у правильных специалистов: как их найти?

Зубная боль – одна из самых ужасных из тех, которые может испытывать человек. Мало того, она еще зачастую приходит совершенно неожиданно. Под вечер внезапно начинает ныть десна, а к утру ситуация ухудшается настолько, что впору лезть на стены. Или хотя бы отпрашиваться с работы и бежать к врачу.

Хорошо, если есть свой, знакомый доктор, который готов вас принять немедленно. Но что делать, если не довелось завести “своего” стоматолога? Или ваш врач в отпуске? Или очередь к нему расписана на неделю вперед, а щеку уже раздувает?

Ответ один – срочно искать нового врача. Как никто в этом помогает https://www.yell.ru/moscow/top/stomatologii/, онлайн-каталог лучших стоматологий в Москве.

Как подобрать стоматологическую клинику

Чем хорош сайт Yell – вся информация наглядна и предельно понятна. Вы можете выбрать врача в своем районе или указав нужную станцию метро (поблизости от учебы, работы, дома), поставить галочки напротив услуг, которые вас интересуют, чтобы подобрать профильное заведение, и так далее.

На сайте сразу отображается карта Москвы с расставленными по ней точками, на случай, если вам удобно ориентироваться визуально. Ну а сами организации даются отдельным списком, в котором вы можете сразу видеть:

Общий рейтинг компании и количество отзывов, на основании которого этот рейтинг составлен;

Адрес и контактный телефон стоматологии;

Часы работы, открыта ли сейчас;

Цены на популярные услуги;

Последние отзывы.

Подробное изучение выбранной клиники

Нажав на интересующую вас стоматологию, вы попадете в карточку организации. Здесь вы сможете изучить адреса всех отделений компании (если их больше одного), посетить ее сайт, подробнее ознакомиться с услугами, ценами и отзывами.

Кроме того, Yell перечисляет действующие в той или иной клинике акции, чтобы вы могли воспользоваться услугами с максимальной выгодой для себя.

Преимущества выбора через Yell

В чем удобство выбора через данную онлайн-платформу? Почему это лучше, чем перебирать стоматологии вручную?

Во-первых, вы экономите время. Это чрезвычайно важно, если речь идет об острой боли. Но и в том случае, если вы не спеша и вдумчиво подбираете врача, всегда приятнее, когда время тратится самым продуктивным образом.

Во-вторых, платформа непредвзята. Все отзывы настоящие, подделать информацию невозможно. Вы видите деятельность стоматологии так, как она есть, без прикрас или купленных восторгов.

В-третьих, удобство интерфейса позволяет подобрать оптимальную для вас компанию среди богатого выбора. Вы найдете подходящего врача близко к дому, с приятными для вас ценами и хорошими отзывами в разы быстрее, чем в случае перебора “вручную”.