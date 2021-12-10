Локомотив, сошедший с рельсов под Кировом, проехал на красный свет

Локомотив, сошедший с рельсов на перегоне Киров-Котласский – Чухломинский, проехал на красный сигнал светофора. Об этом сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

Авария произошла 9 декабря в половине шестого утра. С рельсов сошел тепловоз и 7 вагонов, перевозивших железобетонные изделия. В результате ЧП никто не пострадал, однако были повреждены 2 опоры ЛЭП и задержано движение ряда поездов и электричек.

Проверку происшествия начала прокуратура. По предварительной информации, причиной схода тепловоза с рельсов стал проезд на красный сигнал светофора. На место происшествия работают Кировский транспортный прокурор и следователи Центрального МСУТ СК России.

Видео: @bazabazon