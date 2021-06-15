Лосенка, который вышел на ферму в Карпушино, отправили в Кострому

Сейчас малыш, оставшийся без мамы, будет находиться под присмотром сотрудников Сумароковской лосефермы.

Напомним, в начале мая сотрудникам министерства охраны окружающей среды поступило сообщение из посёлка Карпушино. Сотрудники местной фермы проинформировали: к ним забрел одинокий лосенок. Видимо малыш потерял маму и, услышав мычание коров, пришел к ним в хозяйство.

Охотинспектор Евгений Тужаров вместе с начальником Котельничского участка Александром Галкиным приехали в поселок сразу после получения сигнала. Они обследовали ближайшие леса и поля, но маму сохатого не нашли.

Поскольку малыш был истощен, сильно напуган и ему был необходим тщательный уход и забота его поместили в вольер. Лосенка осмотрели ветеринары. Выяснили, что вес малыша всего 20 кг. Его оставили на карантин: минувший месяц о нем заботились начальник участка Галкин и жительница Карпушино Людмила Клабукова.

После этого их воспитанника отвезли на Сумароковскую лосеферму в Костромской области. Там он будет расти под постоянным наблюдением специалистов имеющих опыт выращивания диких животных.

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Фото:vk.com/priroda_43