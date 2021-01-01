Лошади в Радужном избежали гибели

Отключения электричества в конюшне в Радужном перед Новым годом удалось избежать. О том, чем закончилась «лошадиная история», рассказал в соцсетях руководитель пресс-службы Кировского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Сергей Береснев.

По словам Сергея, случилось настоящее «маленькое чудо». Владелец соседней лесопилки, которая задолжала за свет за 2 месяца, нашел деньги для погашения долга.

К вечеру 31 декабря долг, составлявший около 70 тысяч рублей, был погашен. Не последнюю роль в этом сыграла волна негодования, поднятая неравнодушными кировчанами и СМИ.

Как рассказал Сергей, энергетики долго искали «пропавшего» должника и были готовы были тянуть с отключением до последнего

— Ура! Молодцы! – написали под постом Сергея кировчане.

Напомним, что информация о том, что конный клуб «Радужный» в Нововятском районе может остаться без электричества, появилась под занавес года. Из-за хозяина соседней лесопилки, который не платил за свет, клубе могли погибнуть полсотни лошадей.

P.S. Вот именно под такой приятной новостью мы хотим поздравить всех с наступившим годом и пожелать побольше добрых дел, маленьких и больших!