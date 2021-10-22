«Лучше, чем локдаун»: кировские предприниматели оценили введение QR-кодов

С 25 октября по решению губернатора Игоря Васильева в Кировской области будут введены QR-коды. Об этом стало известно по итогам вчерашней встречи главы региона с бизнес-сообществом.

Предприниматели с пониманием отнеслись к новой ограничительной мере, отметив, что это позволит предприятиям не останавливать работу в и без того непростое время. Своим мнением про введение QR-кодов с «КП» поделились трое представителей кировского бизнеса.

QR-коды – единственная альтернатива объявлению локдауна

— Введение QR-кодов — система новая и ранее в Кирове не применялась. Сейчас это единственная альтернатива объявлению локдауна, который может негативно сказаться на бизнесе. Что касается недели выходных дней, то на мой бизнес она сильно не повлияет. На финансовом рынке последние несколько лет прослеживается серьезный тренд на перевод максимально количества коммуникаций в дистанционные каналы связи. К тому же фондовые биржи в эти дни не будут останавливать работу, — сказал исполнительный директор компании «АЖИО-Финанс» Константин Кропанев.

QR-коды помогут производству выжить

— Это однозначно лучше, чем полное закрытие. Если весной прошлого года нас выручил только большой заказ на пошив масок, то сейчас при полном локдауне уже не выйдешь на них, так как рынок насыщен. Так что решение ввести систему QR-кодов – лучшее из возможных в текущей ситуации для моего бизнеса, — рассказала руководитель швейной фирмы «Azzarti» Надежда Скопина.

Введение QR-кодов дает возможность работать

Директор сети парикмахерских «Прядки в порядке» Дмитрий Кочев отметил, что QR-коды являются единственным выходом в сложившейся ситуации, кода заболеваемость растет с каждым днем.

— Кировская область входит в число регионов со сложной ситуацией. Есть простой выбор: либо локдаун и полное закрытие (сами понимаете, что не на 7 дней, а на какой-то иной срок), либо QR коды. Варианта ничего не вводить нет. Выбрали наименьшее из двух зол, потому что лучше потерять 50%, 70%, 85% выручки временно с перспективой роста, чем потерять 100%. Говорю это, как человек, чья отрасль была закрыта на один из наибольших сроков в 2020 году, — написал предприниматель.

Как будут работать QR-коды в Кировской области, читайте на сайте «КП».