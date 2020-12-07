Кировский школьник стал участником шоу «Лучше всех»

12-летний Тимофей Рогожников стал участником шоу «Лучше всех» на Первом канале. Программа с участием кировского школьника вышла в эфир 6 декабря.

В очередном выпуске шоу Тимофей продемонстрировал трюки с баскетбольными мячами. Как рассказал мальчик, в детстве он увлекался разными танцевальными направлениями, но в итоге выбрал баскетбольный фристайл. Это не просто фокусы, а настоящий танец с мячом! В качестве награды мальчик получил целый рюкзак конфет и медаль участника шоу.

Зрители были в восторге от умений Тимофея.

— Посмотрев, сразу же захотелось научиться! — Здорово, когда ребенок умеет делать что-то так виртуозно…, — писали они в комментариях под выпуском шоу «Лучше всех».

Вместе с Тимофеем на шоу «Лучше всех» приехали его мама, старший брат, тоже любитель баскетбольного фристайла, и тренер. По словам мамы, она старается поддерживать своих сыновей и всегда ездит с ними на соревнования.

Ранее мы писали, что кировчанка стала участницей кастинга на первый художественный фильм, съемки которого пройдут в космосе.