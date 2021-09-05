15 сентября в Кировской области выберут лучшего таксиста

15 сентября в Кировской области впервые пройдёт региональный этап всероссийского конкурса «Лучший водитель такси в России».

В нём смогут принять участие водители, работающие в таксопарке, ИП, которые имеют разрешение на автомобиль и ведут деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковыми такси.

Конкурс будет состоять из теоретической и практической части. Участники покажут знание истории региона, правил дорожного движения, навыки оказания первой медицинской помощи и обеспечения безопасных условий в автомобиле. На автодроме они на время установят в салоне детское кресло, пройдут скоростное маневрирование, проедут со стаканом воды на крыше.

Регистрация и теоретическая часть пройдут в Колледже промышленности и автомобильного сервиса» (ул. Воровского, 84). Официальное открытие и практическая часть — на автодроме по адресу пр. Строителей, 21.

В выборе лучшего водителя будут участвовать и пассажиры, также планируется провести онлайн-голосование. Водители, набравшие максимальное количество голосов пассажиров, получат подарки. Победитель отправится на федеральный финал.

Для участия в конкурсе и голосовании необходимо пройти регистрацию на сайте

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