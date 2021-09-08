Лучшие кировские финансисты удостоились почетных наград

8 сентября в России отмечается День финансиста. От команды правительства области работников финансовых органов с профессиональным праздником поздравил губернатор Игорь Васильев.
«Профессия финансиста — одна из значимых и стратегически важных. От вашего профессионализма зависит благополучие страны, а также социально-экономическое развитие области», — отметил он.
По словам Игоря Васильева, финансовая система региона выдержала испытания, связанные с пандемией — выполнены все принятые расходные обязательства, в том числе перед жителями. А правильно выстроенная работа позволила региону не нарастить госдолг и сократить расходы на его обслуживание.
К поздравлению присоединился председатель правительства Александр Чурин. Он вручил лучшим сотрудникам финансовых органов почетные награды — благодарность министра финансов РФ Антона Силуанова за достигнутые успехи в труде и значительный вклад в совершенствование финансовых механизмов, способствующих социально-экономическому развитию области и благодарственные письма правительства.
«Благодарю за достойный труд. Вы — настоящие профессионалы своей отрасли. Финансово-бюджетная система региона постоянно совершенствуется. Ключевые приоритеты бюджетной политики нашего региона — повышение качества жизни кировчан и обеспечение стабильности экономики. Работы предстоит много, но уверен, что совместными усилиями мы достигнем хороших результатов», — сказал Александр Чурин.