Лучшие кировские финансисты удостоились почетных наград

8 сентября в России отмечается День финансиста. От команды правительства области работников финансовых органов с профессиональным праздником поздравил губернатор Игорь Васильев.

«Профессия финансиста — одна из значимых и стратегически важных. От вашего профессионализма зависит благополучие страны, а также социально-экономическое развитие области», — отметил он.

По словам Игоря Васильева, финансовая система региона выдержала испытания, связанные с пандемией — выполнены все принятые расходные обязательства, в том числе перед жителями. А правильно выстроенная работа позволила региону не нарастить госдолг и сократить расходы на его обслуживание.

К поздравлению присоединился председатель правительства Александр Чурин. Он вручил лучшим сотрудникам финансовых органов почетные награды — благодарность министра финансов РФ Антона Силуанова за достигнутые успехи в труде и значительный вклад в совершенствование финансовых механизмов, способствующих социально-экономическому развитию области и благодарственные письма правительства.