Лучшие подарки на день рождения мальчику 7-10 лет

Этот праздник детки всегда ждут с нетерпением! Все дарят подарки, поздравляют, говорят приятные слова, и вокруг царит праздничная атмосфера!

Для ребёнка – это праздник, а вот друзья и родители иногда сталкиваются с непростой задачей. Порой довольно сложно выбрать тот подарок, от которого мальчик будет в восторге.

Предлагаем вам 7 идей, которые помогут вам определиться.

Конструктор Lego

Обычно мальчики в восторге от таких вещей! Обращайте внимание на более нестандартные и замысловатые наборы, чтобы ребёнок мог с интересом провести время за игрой.

Например, космический корабль или огромная военная база. Как правило, такие наборы с конструктором можно собирать несколько часов.

Поход в развлекательный центр

Дети обожают активные виды деятельности. Чтобы весело провести время, можно отправиться на день рождения в игровой центр. И ребёнку, и маленьким гостям там понравится!

Ещё можно сходить в клуб виртуальной реальности, посетить аквапарк или съездить в верёвочный городок. Сейчас в каждом городе найдутся такие места, где деткам будет интересно.

Настольная игра

Возможно, сейчас многие дети начинают забывать о таких вещах, но увлекательная настолка способна заинтересовать даже взрослого человека. Хорошим подарком может стать игра «Монополия» или «Активити».

Одежда и аксессуары

Естественно, в таком возрасте мальчики мало интересуются модными тенденциями. Здесь нужно удачно выбрать. Попробуйте узнать об увлечениях мальчика, его вкусах в музыке или компьютерных играх. Возможно, у него есть любимая музыкальная группа или фильм. Тогда можно подарить что-то связанное с этим. К примеру, костюм как у одного из персонажей фильма.

Техника

Мальчишки обожают играть, поэтому удачным подарком станет новый телефон, компьютер, игровая приставка. Да, стоимость будет выше, но зато родителям не придётся потом отдельно тратиться.

В качестве подарка можно приобрести и более бюджетную технику: колонка, портативное зарядное устройство, наушники или умные часы.

Поездка

Некоторые мальчишки с детства любят путешествия. Ваш маршрут может и не выходить за пределы страны. Возможно, ребёнок давно хотел посетить какую-либо достопримечательность или съездить в другой город.

Набор для юного мастера

Многие мальчишки обожают строить уже с раннего возраста. Сейчас в магазинах полно различных наборов, для которых даже клей не понадобится. Получиться может всё что угодно! Например, подарив набор для кораблестроения, у ребёнка получится настоящий корабль. Такой подарок будет интересно собирать, и в памяти он останется!