Лучший вариант для усиления интернета

Иногда возникает ситуация, когда доступ к интернету оказывается затруднён. Это случается в частных домах, где нет проводки или же на объектах малого бизнеса, строительных площадках, карьерах, а также в местах, значительно отдалённых от базовых станций операторов. Чтобы решить эту проблему применяются усилители интернета. Они бывают разных марок и моделей. В том случае, если вы ищите наиболее мощный усилитель сотовой связи, то обратите внимание на модель Street Ultra Pro, которая на данный момент обладает наибольшими возможностями для улучшения качества связи. Приобрести этот усилитель можно на сайте компании YS-System: https://ys-system.ru/product/street_ultra_pro/.

Преимущества модели Street Ultra Pro

Данная модель обладает наилучшими показателями среди других усилителей. Она обладает мощной антенной 4g и способна улучшать сигнал на расстоянии до 25 км от базового пункта любого оператора мобильного интернета. На сегодняшний день Street Ultra Pro является самой быстрой и удобной системой беспроводного интернета для дачи или дома. Данное устройство легко подключается к сетям передачи данных 3G и LTE даже в тех местах, где сигнал очень слабый или полностью отсутствует.

Усилитель Street Ultra Pro использует некоторые современные разработки, которые делают его одним их лучших вариантов на рынке. На нём установлено новейшее программное обеспечение и новый модуль, благодаря чему вы получаете скорость скачивания информации до 300 Мбит/c. С помощью удобного интерфейса можно просматривать и выбирать базовую станцию, к которой нужно подключиться.

Модель имеет обновлённый SIM-слот, позволит установить две сим-карты любого оператора связи. Это позволяет использовать одну сеть как основную и переключаться на вторую при возникновении сбоев или помех. Такой способ сделает интернет-связь стабильной и бесперебойной.

Модель оснащена мощной антенной для интернета с 16 элементами для приёма самого слабого сигнала, передаваемого базовым станциями операторов связи. Благодаря этому можно легко подключиться к источнику сигнала, который находится на расстоянии 25 километров. Обычный сотовый телефон или беспроводной модем не способны на такое. Нередки случаи, когда использование усилителя Street Ultral Pro является единственной возможностью подключиться к интернету в отдалённых местах.

Купив усилитель для интернета, вы легко избавитесь от всех проблем, связанных с недостаточным сигналом или проблемами с подключением. А для самых сложных условий лучше всего подойдёт модель Street Ultral Pro.