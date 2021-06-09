«Лукойл» снизил цены на бензин по требованию антимонопольщиков

В начале июня УФАС выдало предупреждение ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» за повышение цен на бензин на 5 автозаправках.

О ценах на 50 копеек выше среднего сообщили кировские автомобилисты. В «Лукойле» объяснили это проведением акции, призванной проверить эластичность спроса на бензин. По ее условиям, на пяти АЗС днем цены повышались на 50 копеек, ночью – снижались на 10.

Была проведена проверка, по итогам которой УФАС признало вариации цен необоснованными и потребовало в 10-дневный срок установить одинаковые цены на один товар на разных заправках. Через несколько дней «Лукойл» сообщил об исполнении требований.