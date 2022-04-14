Лёд на Вятке вот-вот тронется

В ближайшие дни на Вятке в черте Кирова начнется ледоход. Об этом свидетельствуют появившиеся на льду трещины и торосы.

Несмотря на потепление в начале этой недели, на большинстве рек Кировской области сохраняется зимний режим. На Вятке на 14 апреля лёд ещё стоит. Однако в нем образовались большие промоины, в которых уже обосновались утки и чайки.

Небольшие льдины откалываются и наплывают друг на друга, образуя торосы. До вскрытия реки остались считанные дни.

Напомним, что синоптики «перенесли» ледоход на 20-е числа апреля.