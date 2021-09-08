Любовь Дмитриева: «Кировская правда» имеет заслуженный авторитет»

С удовольствием прочитала на сайте «Кировской правды» интервью с Анной Шакиной – директором Вятского художественного музея имени братьев Васнецовых. Не могу не согласиться с Анной Владимировной, что искусство смотреть и искусство слушать – это именно то, к чему мы должны стремиться в работе учреждений культуры. Также я с огромным интересом прочитала в этом интервью об уже вековой истории выставки «Авангард. На телеге в ХХI век». Хорошо, что в Кирове возродили эту выставку, которая, несмотря на объявленную пандемию, привлекла много посетителей.

Считаю, что «Кировская правда» является, пожалуй, единственным источником информации о работе учреждений культуры в области. И это замечательно, ведь газета, имеющая заслуженный авторитет, продолжает рассказывать своим читателям о культурных событиях в регионе.

Любовь Дмитриева,

заместитель директора Оричевской районной централизованной клубной системы