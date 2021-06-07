Любовь Сухарева: «Кировская правда» – первая газета, которую я помню с детства»

— Из последних публикаций в «Кировской правде» мне очень понравилась новость об установке стелы в сквере Трудовой Славы. Киров достоин почетного звания «Город трудовой доблести» и очень радует, что большинство кировчан поддержали эту идею, собрав необходимое количество подписей.

«Кировская правда» – самая первая газета, которую я помню с детства. Ее выписывали мои родители, бабушки и дедушки. Да, по-моему, из каждого почтового ящика выглядывали знакомые крупные буквы. Она и сегодня остается главной газетой региона и областного центра. Новости города, новости области – в ней можно узнать обо всём!

Очень радует, что газета постоянно развивается, её новое оформление выглядит очень по-современному, но вместе с тем она узнаваема и в ней по-прежнему можно увидеть ту самую родную газету из моего детства.

Любовь Сухарева,

директор МБУ «Централизованная библиотечная система» МО «Город Киров» Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина