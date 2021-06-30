Людмила Комаровских: «Запомнилась статья о замечательном пианисте Владимире Шапошникове»

— В «Кировской правде» мне очень нравятся публикации о культурных мероприятиях в области, истории нашего родного края. Недавно я с интересом прочла в газете статью о прекрасном музыкальном вечере в библиотеке им. А.И. Герцена, на котором с концертом выступил замечательный пианист Владимир Юрьевич Шапошников. Он сам организатор бесплатных концертов классической музыки в нашей «маленькой филармонии», которая работает в стенах областной библиотеки. Очень приятно, что на страницах «Кировской правды» много статей о культурных мероприятиях, которые проводятся в нашем городе.

Людмила Комаровских,

директор МБУ ДО «Первая детская музыкальная школа» города Кирова