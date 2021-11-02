К людям надо относиться по-человечески: о работе врачей со сложными пациентами

Губернатор Кировской области Игорь Васильев на своей странице в «ВКонтакте» продолжает делиться историями кировских врачей.

Чтобы было легко найти материал они отмечены хештегом #регион43влицах. Сегодня мы расскажем три истории о медиках, которые в сложный период эпидемии остаются на своих рабочих местах: ведь в Кировской области, несмотря на непростую ситуация с коронавирусом, не остановлена медицинская помощь ни по одному из других профилей.

Врач-неонатолог Кировской областной детской клинической больницы Наталья Кочкина: ради помощи детям мы и становимся врачами



Более 30 лет Наталья Анатольевна посвятила работе с самыми сложными пациентами – дети до года не могут сказать, где и что у них болит. Врачу нужно проявить внимание и чуткость, чтобы правильно выбрать тактику лечения.

В отделение, где работает Кочкина, круглосуточно поступают дети с экстренной патологией: заболеваниями внутренних органов, пороками развития, неврологическими проблемами.

– Моя мама была врачом, и я пошла по ее стопам. Мне всегда было интересно работать с детьми, да, бывает нелегко, но именно для этого мы и становились врачами. Наша работа — помогать малышам, спасать их жизни и сохранять их здоровье, – делится Наталья Анатольевна.

Онкоуролог поликлиники Центра онкологии и медицинской радиологии Михаил Гусев: к каждому нужен особенный подход



Михаил Константинович потомственный врач: его папа был онкологом в Слободском, а мама стоматологом. Коллеги говорят о нем, как об очень грамотном специалисте, которого любят и ценят пациенты.

– Наша работа требует большого багажа знаний из разных сфер. От правильной и быстрой постановки диагноза зависят жизни. Ну и конечно к пациентам надо относиться по-человечески: кого-то приободрить словом, с кем-то пошутить, кому-то наоборот сказать построже, чтобы объяснить всю серьезность ситуации, – делится Михаил Гусев, — тогда и лечение пройдет гораздо эффективнее.

Травматолог-ортопед отделения экстренной помощи Центра травматологии, ортопедии и нейрохирургии Андрей Агафонов: 11 лет «на передовой»



За месяц он осматривает более 300 пациентов, по каждому из них принимая решения, ставя диагнозы в условиях отсутствия времени на раздумья: тут и пострадавшие в ДТП, и упавшие с высоты, и получившие ранения в бытовых или производственных ситуациях.

— Ежемесячно в отделении выполняется более 220 операций по остеосинтезу костей конечностей. Полостные операции тоже проходят в экстренном отделении. Это оперативное лечение «тупых» травм груди и живота, колото-резаных и огнестрельных ранений. Мы оказываем помощь всем пациентам, которые поступают к нам в отделение с подобными травмами, — рассказал Агафонов.

Ранее мы публиковали истории кировских медиков о борьбе с пандемией COVID-19