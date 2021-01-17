Лютый мороз, сильный снегопад: какая погода будет в Кирове в ближайшие дни

Синоптики рассказали о том, что ждёт кировчан дальше.

По их прогнозам, областной центр ожидает очередная холодная рабочая неделя. Морозы вновь примутся за свою работу.

В понедельник, 18 января, днём в Кирове будет −20 градусов Цельсия. Ночью — около −23 градусов. Выпадет небольшой снег.

Небольшие крещенские морозы ожидаются во вторник, 19 января. Днём столбики термометров опустятся до −21 градуса Цельсия, а ночью до −25.

В среду, 20 января, будет немного теплее. Днём −18 градусов, ночью −19. Также выпадут небольшие осадки.

Четверг станет самым тёплым рабочей недели. Днём 21 января температура воздуха составит −16 градусов Цельсия. Синоптики обещают в этот день очередной снегопад. О том, как в Кирове справились с предыдущим, читайте здесь.

22 января, в пятницу, будет −18 градусов. Ночью — −22 градуса. Пройдёт небольшой снег.

Следующая неделя, возможно, приготовила очередные сюрпризы. Но о них мы расскажем в своё время.

Фото: kirovpravda.ru