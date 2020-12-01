Лжебанкир обманул кировчанку на полмиллиона рублей

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере».

64-летняя кировчанка поверила позвонившему ей «банкиру» и оформила кредит на более чем 500 тысяч рублей. Всю сумму она благополучно отправила по указанным ей реквизитам.

— В который раз жители Кирова попадаются на эту уловку мошенников. Как правило, злоумышленники представляются работниками службы безопасности или менеджерами банка и сообщают, что счетам их клиентов угрожает опасность. Доверчивые люди выполняют всё, что им говорят «лжебанкиры», оформляют кредиты и переводят их на счета мошенников, — рассказали в УМВД России по Кировской области.

На этот раз кировчанка лишилась 551 тысячи рублей. Возбуждено уголовное дело. Полицейские разыскивают мошенника.