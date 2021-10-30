Магазины Fix Price анонсировали рост цен

Руководство сети магазинов Fix Price анонсировало рост фиксированных цен на товары. В отчете компании за III квартал сообщается, что с ноября 2021 года на смену ценникам в 50 и 77 рублей придут новые – в 59 и 77 рублей.

Рост цен будет не мгновенным. По словам гендиректора сети Дмитрия Кирсанова, старые прайс-поинты будут выведены из обращения «постепенно».

Стоит отметить, что даже при текущих ценах доходы Fix Price растут. По итогам III квартала 2021 года рост выручки одного из крупнейших ритейлеров составил 18,6 процента.