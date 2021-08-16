«Магнит» и «Пятерочку» заподозрили в ценовом сговоре

13 августа сотрудники ФАС начали проверку магазинов компаний Х5 Group, ООО «Лента» и АО «Тандер». По информации федеральных СМИ, причиной проверок стали многочисленные жалобы граждан на рост цен.

Компании заподозрили в ценовом сговоре. Проверка стала внеплановой и весьма неожиданной для сотрудников магазинов. Проверочные мероприятия могут продлится до 3 месяцев.

Отметим, что в Кировской области из магазинов данных сетей присутствуют «Пятерочка», «Магнит» и «Перекресток».

Эксперты полагают, что даже если информация о ценовом сговоре подтвердится, санкции в виде штрафов будут наложены не скоро.