«Магнит» и «Пятерочку» заподозрили в ценовом сговоре

13 августа сотрудники ФАС начали проверку магазинов компаний Х5 Group, ООО «Лента» и АО «Тандер». По информации федеральных СМИ, причиной проверок стали многочисленные жалобы граждан на рост цен.
Компании заподозрили в ценовом сговоре. Проверка стала внеплановой и весьма неожиданной для сотрудников магазинов. Проверочные мероприятия могут продлится до 3 месяцев.
Отметим, что в Кировской области из магазинов данных сетей присутствуют «Пятерочка», «Магнит» и «Перекресток».
Эксперты полагают, что даже если информация о ценовом сговоре подтвердится, санкции в виде штрафов будут наложены не скоро.
— Если выяснится, что крупнейшие торговые сети действовали синхронно — получив партию товара по одной цене, делали одинаковую наценку и ставили одну и ту же конечную цену в своих магазинах — это будет свидетельствовать о картельном сговоре, — прокомментировал руководитель юридической практики компании «Интерцессия» Кирилл Стус «Газете.Ру».