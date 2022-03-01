«Магнит» ограничит наценки на социально значимые продукты до 5 процентов

Ряд крупных ритейлеров сообщили об ограничении наценок на отдельные продукты на 5 процентов. Об этом сообщает «Интерфакс».

В список компаний, которые готовы минимизировать наценки, вошел «Магнит», чьи магазины представлены в Кировской области. Ограничение цен вводится с 1 марта и коснется 4 категорий социально значимых товаров: молочной продукции, хлебобулочных изделий, сахара и овощей «борщевого набора».

Конкретные позиции товаров внутри групп каждая компания определит самостоятельно. Предполагается, что это будут отечественные продукты, востребованные среди покупателей. Данные товары будут выделены специальными ценниками.

В список ритейлеров, готовых ограничить цены, также вошли «Ашан», «Атак» и «О’Кей». В ФАС подчеркивают, что данное решение носит добровольный характер.

Ранее в Минпромторге отметили, что в российских магазинах есть все необходимые продукты.