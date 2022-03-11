«Макдоналдс» может возобновить работу через 1,5 месяца

Сеть ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» может возобновить свою работу в России через 45 дней. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в компании.

Предполагается, что в течение 1,5 месяца компания решит операционные и логистические проблемы. В течение периода простоя все сотрудники будут получать полную заработную плату с сохранением льгот и социальных гарантий. Также «Макдоналдс» не отказывается от обязательств перед арендодателями и поставщиками.

В соцсетях шутят, что причиной такого «отката» стала речь спикера Госдумы Вячеслава Володина. Он заявил, что на месте «Макдоналдса» откроется российская сеть «У дяди Вани».

Ранее сообщалось, что работа ресторанов будет приостановлена с 14 марта. Пока что все точки «Макдоналдс» принимают посетителей. До сотрудников информация о приостановке работы официально не доведена.