«Макси» на Луганской стал ближе к открытию еще на один шаг

Новый торгово-развлекательный центр на улице Луганской преодолел очередной этап на пути к открытию. Он успешно прошел проверку Госстройнадзора. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Полученное заключение – главный документ, необходимый для выдачи разрешения на начало эксплуатации нового ТРЦ. В нем говорится, что здание проходит техрегламенты по всем параметрам. В частности – по энергоэффективности.

Как сказал директор по управлению коммерческой недвижимостью «Макси Девелопмент» Дмитрий Сысоев, столь масштабные стройки нередко бывают сопряжены с частыми проверками ведомств. Но в этот раз ситуация сложилась иначе.

— Во время всего цикла работ к нам не было существенных претензий, – сказал Дмитрий Сысоев.

Напомним, что ТРЦ «Макси» на Луганской должен открыться в марте следующего года. Двухэтажное здание будет самым крупным торговым объектом в регионе. Здесь откроются больше сотни магазинов известных и не очень брендов, а также точки общепита и развлекательные площадки. Ряд арендаторов уже приступили к оборудованию своих залов.

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Фото: Макси Девелопмент