Мальчику со СМА из Кирово-Чепецка сделали спасительный укол

О том, что Степану Заплаткину ввели лекарство «Золгенсма», которое может поставить ег она ноги, сообщила мама мальчика Анастасия 12 марта.

— Спешим поделиться прекрасной новостью — сегодня наш мальчик получил свой долгожданный укольчик Золгенсма. 11 число — это счастливое число нашей семьи. Ведь 11 января на свет появился наш сыночек, а 11 марта, благодаря каждому из вас, он получил лечение, которое изменит его и нашу жизнь, — написала Анастасия.

Изначально укол планировали сделать 4 марта, но дата сдвинулась из-за «опоздания» анализов. Впереди – долгая реабилитация, но самое главное уже сделано, добавила мама Степы.

Напомним, что в конце февраля мы писали, что Степан Заплаткин приехал на лечение в США. Деньги на лекарство помог собрать неизвестный «добрый волшебник».