Маленьких кировчан приглашают на «День рождения зубной щётки»

Отмечать его будут в четверг возле Стоматологической поликлиники в Нововятске.

Вообще во всем мире день рождения этого важного для каждого человека предмета личной гигиены отметили 26 июня, но кировские стоматологи немного задержались. «Все же лучше поздно, чем никогда», решили они и назначили дату праздника на полдень 1 июля. Именно к этому времени всех детей Кирова приглашают на улицу Тренера Пушкарева, 1 возле Нововятской набережной на увлекательное мероприятие.

Врачи в интересной форме расскажут, почему важно чистить зубы и как правильно это делать. Также в программе конкурсы, подарки, которые создадут хорошее настроение.

Кстати, люди еще в древние времена осознали, как важно иметь чистые и здоровые зубы! Первые зубные щетки появились в Египте и были просто деревянными палочками, имеющими острый конец — для удаления остатков еды и размочаленный его жевали чтобы, древесные волокна снимали налет.

Первая щетка, похожая на сегодняшнюю, появилась в Китае в 1498 году. На бамбуковую ручку прикрепили щетину вепря. Позже жители поднебесной отправили щетки в Европу, но те заменили жесткий свиной волос на конский. А целом изобретением остались довольны.

Еще одна модернизация произошла накануне второй мировой войны. Стоматологи заметили, что на натуральной щетине остается много микробов и бактерий и предложили заменить ее на синтетическое волокно.

Ранее мы сообщали, что в Кирове покажут спектакль по книге норвежского писателя.

Фото: kr-gazeta.ru и vk.com