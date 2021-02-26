Маленький кировчанин со СМА приехал в США на лечение

Мама Степана Заплаткина из Кирово-Чепецка рассказала, как продвигается лечение.

В феврале Заплаткины всей семьей прибыли в клинику в США, где Степе сделают укол «Золгенсмы» — препарата, который может излечить мальчика.

Сейчас мальчику предстоит пройти небольшое обследование, после которого Степану введут лекарство. Дата укола назначена на 4 марта.

— Доктор осмотрел Степика и ему понравилось его состояние. Сказал, что очень хорошо держит спинку и голову. Особенно ему понравилось, когда он попросил посадить Степу к нему лицом и чтобы ножки не свисали, а наш парень недолго думая развернулся от него, — написала Анастасия Заплаткина.

Напомним, что диагноз СМА Степану Заплаткину из Кирово-Чепецка поставили в 9 месяцев. Два года мальчику вводили российский препарат «Спинраза», который поддерживает больных со СМА, но не способен излечить их.

Однако родители не теряли надежды, что их сын будет ходить, и объявили сбор средств на препарат «Золгенсма», после укола которого пациенты могут вернуться к полноценной жизни. Сумма была фантастической – 165 миллионов рублей. Однако в январе стало известно, что деньги удалось найти. В этом Заплаткиным помог «неизвестный волшебник».

Фото: vk.com/stepa_sma