«Мало кто воспитывает такое большое количество детей»: как живёт кировская семья Чумаковых

Приёмной семье Чумаковых из города Кирова в сентябре исполнится 22 года. Когда-то она создавалась как семейный детский дом, хотя Марине Александровне и Владимиру Васильевичу этот официальный статус изначально был не по душе. Семья – звучит душевнее, ближе, роднее. Она такая и есть – семья Чумаковых, где тепло и настоящую родительскую любовь обрели 16 ребятишек. И, хотя кровная из них только дочка Даша, в семье не принят термин «приёмные», здесь все дети родные. И милей мамы Марины для них нет никого в целом свете.

Мама Марина

Не хочу обижать отцов, они тоже любимы и дороги, но именно к маме мы идём со своими сокровенными мыслями, разочарованиями и радостями, именно она окружает нас нежностью и заботой, своей любовью защищая от бед. И не столь важно при том, родная она тебе по крови или нет: родители – те, кто воспитали, вложили в тебя душу, не спали, по ночам, когда ты болел. И когда чумаковская ребятня пишет в школьных сочинениях о маме как о самом близком и заботливом человеке, для Марины Александровны нет большей награды. Хотя наград разного статуса у неё предостаточно. Среди них – медали «За милосердие и благотворительность», которую многодетной маме вручили на сочинском форуме замещающих семей; «За служение детству» – на неё Марина Чумакова была номинирована одной из первых. А во время празднования в столице тридцатилетия Российского детского фонда, с которым семья Чумаковых дружит много лет, Марине Александровне за помощь детям вручили Орден святого благоверного царевича Дмитрия и статуэтку – руку, держащую младенца. На ней выгравированы замечательные слова «Благородному родительству – от благодарного детства». Всё как про большую семью Чумаковых, душой и сердцем которой и является мама Марина.

«Семья должна быть у каждого ребёнка»

Я всегда удивляюсь и вместе с тем преклоняюсь перед женщинами, решившими взять на себя ответственность за детей, которых не вынашивали и не рожали, решившими обогреть, воспитать, заложить семейные ценности, выправить исковерканную с малолетства судьбу. Марина только улыбается в ответ – страшно начинать, а потом уже число особой роли не играет.

– Ситуацию с первой, Алиной, нужно было решать быстро. Она училась в одном классе с моей дочерью и жила в нашем подъезде. Девочка хорошая, но родителям было уж точно не до неё. И надо было быстрее вытаскивать её из этого неблагополучия. Так что взять Алину в нашу семью было скорее моим решением. Тем более, девочка постоянно была с нами. Муж поддержал. И все дальнейшие решения мы принимали только вдвоём, и я всегда чувствую его поддержку, – говорит Марина Александровна.

К слову, сейчас Алина сама заботливая мама, чему Марина Александровна бесконечно рада – уж очень отрицательный пример показала ей кровная мать.

Супруги никогда не выбирали детей «под себя», принимали всех, кого предлагали органы опеки, часто даже заранее не просматривая личные дела, считая, что семья должна быть у каждого ребёнка. И от родителей, пусть и приёмных, во многом зависит, каким он дальше пойдёт по жизни. К примеру, у Юры что только не было написано в личном деле, а мальчишка окончил 9 классов лишь с двумя четвёрками, остальные – пятёрки, отучился в лесопромышленном колледже. Похожа ситуация сложилась с одной из старших дочерей, которая учится сейчас в престижном вузе Казани. А в три года комиссия перед приёмом в детский сад поставила девчушке глубокую умственную отсталость. Постоянно работая с дочерью, родители добились того, что диагноз со временем сняли вообще. Девочка закончила музыкальную школу, студию флористики, выступала в шахматных турнирах за школу.

За правило – честность

Правда, признаётся Марина Александровна, не всегда всё идёт гладко – трудности были и есть. Ребята все разные со своим характером – кто спокойнее, кто задиристей и упрямей. Наследственность со счетов не спишешь. Да и не сразу отогревается ребёнок, да ещё родившийся в не очень благополучной семье и прошедший предательство взрослых. Нужно время, чтобы он пообвык и понял, что эта семья навсегда.

– Надо быть честными перед детьми во всём, – уверена Марина Александровна. – Они сразу чувствуют фальшь и равнодушие. Их не проведёшь.

Да и не все окружающие до сих пор с пониманием относятся к семье Чумаковых — дескать, «зачем понабрали таких сложных». Но здесь не пасуют перед трудностями. Недаром девиз семьи: никогда не сдаваться. Помогает педагогический опыт супругов – оба знают, как общаться с детьми, личный пример, а не пустые назидания. Ну и, конечно, любовь, настоящая, которая в делах, а не в словах.

Воспитание через творчество

Супруги Чумаковы стараются заложить с своих детях основные постулаты – взаимопомощь, уважительное отношение к старшим, трудолюбие. И всегда развивают и поддерживают их увлечения.

Ребята действительно творческие. Практически все увлекаются флористикой.

– Многие детки приходят к нас с задержкой в развитии. И чтобы развивать их умственные способности, речь, мыслительные функции мы выбрали такое направление как флористика, где развивается мелкая моторика. Наши ребята выполняют работы очень тонкого высокого уровня из соломки, зернышек, тополиного пуха и других подручных материалов. Делают роскошные картины из теста – когда было побольше времени этим и я увлекалась. Только за последние полгода мои девчонки принесли четыре диплома международного уровня. Кроме того, им ежегодно вручают по 11-12 дипломов от минобразования области. Недавно у нас гостях был Альберт Анатольевич Лиханов. Он подивился творчеству моих детей – их картины у нас развешены всюду, – говорит Марина Александровна.

Мальчишки – сплошь спортсмены: лыжники, футболисты, акробаты. Многие ребята в разное время окончили музыкальную школу по классу фортепиано, домры, гитары, флейты, барабанов, за ними подтягиваются младшие. Вот только собрать домашний оркестр уже сложно– семеро взрослых уже вылетели из гнезда, из них четверо девочек имеют свои семьи. Все, по словам Марины Александровны, умницы и красавицы, часто навещают родителей.

Выпускница школы Катя – стипендиат детского фонда, скоро тоже покинет родительский дом. Собирается за сестрой в Казань в вуз по историческому направлению. В колледже учится Андрей, который скоро получит своё жильё. Ну а с родителями останутся семеро от 10 до 17 лет. Так что, как улыбается мама Марина, скучно не будет. В общем всё, как в обычной семье. И как признаётся Марина Александровна, она не представляет себя без своих детей, таких разных и вместе с тем таких одинаковых в ощущении покоя и надёжности приобретённой семьи.

О трудностях говорит неохотно – «живём не тужим, не хуже других». Подспорьем является огород в 57 соток в Слободском районе, где выращивают целые горы картофеля, овощей, яблок и слив. Конечно, все месте. Вот только на старенькой «Ниве» приходится делать на усадьбу не один рейс. Мечтают пусть и о подержанной, но более вместительной машине. Администрация города периодически делает ремонт в квартире – она у семьи служебная. И, конечно же, все Чумаковы благодарны детскому фонду за поддержку.

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Катя:

– Я считаю огромным везение в жизни, что попала в ту семью, именно к маме Марине. Я её очень люблю и благодарна за всё. Если бы не она, не знаю, чтобы было со мной. Мама очень заботилась о моём образовании, сколько ценных советов она мне дала! Я ей безмерно благодарна за всё. Считаю, что это судьба мне улыбнулась, подарив мне такую маму. Я её искренне люблю, люблю свою семью, где я прожили пятнадцать лет, люблю всех моих братьев и сестёр.

Конечно, грустно будет расставаться – я думаю ехать поступать в Казань, где учится старшая Маша. Буду приезжать на каникулы. Всё складывается хорошо.

Андрей:

– Я учусь в колледже промышленности и автосервиса. В семье живу с пяти лет. Когда меня сюда везли, всё хотел обратно. Но очень скоро понял, что это лучшее, что случилось в моей жизни. Люблю спорт. И родители всегда меня в том поддерживали, говорили только, чтобы моё увлечение не мешало учёбе. Раньше занимался акробатикой, сейчас прыжками на акробатической дорожке.

Недавно ходили вместе с родителями решать вопрос по практике-они всегда рядом. Скоро получу свою квартиру, но всегда буду приходить к маме с папой как к себе домой.

Валентина Иванова, председатель правления Кировского областного отделения Общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд»:

– Хочу подчеркнуть особенность семьи Чумаковых – мало кто воспитывает такое большое количество детей. Я познакомилась с Мариной Александровной в 1999 году. Она пришла на наше мероприятие с дочкой Алиной. И уже по её глазам увидела, что она принята девчушку как родную – глаза у женщин говорят о многом.

Часто бываю в их доме, где всегда порядок, всё разложено по полочкам.

Огромный пример для ребят – любовь и уважение между Мариной Александровной и Владимиром Васильевичем. Ребята видят взаимоотношение матери с отцом – всегда всё тихо, деликатно, никто голоса не повысит, и по этому подобию строят и свои семьи.

Я хочу собрать молодых мам – выпускниц домов-интернатов и попросить Марину Александровну побеседовать с ними. Ведь этих девчонок никто не учил тому, как надо правильно выстраивать отношения, как создавать семейный уют.

Когда меня спрашивают в органах опеки, в какую семью лучше отдать ребёнка, оставшегося без попечения родных, всегда советую Чумаковых. Говорю: «Марина, осчастливь ещё одного ребёнка, дай ему почувствовать материнское тепло»…