Мама 7-летней кировчанки, на которую упал снег, рассказала о случившемся

Мама 7-летней девочки, на которую упала снежная масса с крыши, рассказала о подробностях происшествия. Пост был опубликован в группе «Злой кировчанин».
По словам кировчанки Екатерины, инцидент произошел у дома на улице Свердлова, 23.
— Со стороны пожарной лестницы на мою дочь (7лет) сошла огроменная ледяная глыба!!!
Снежно-ледовая масса упала девочке на ногу. После ЧП мама с дочкой поехали в травматологию, чтобы сделать рентген. Звучит не слишком позитивно, но ребенку повезло. Еще шаг, и снег мог бы упасть девочке на голову, говорит мама.
— Кто ответит за случившееся?! ЖКХ?! Не уверена! Ответственные за данный инцидент должны быть наказаны!!!! – пишет Екатерина.
Другие подписчики группы рассказали, что тоже видели, как на Свердлова снег съезжает с крыш домов. Поэтому по улице передвигаются только бегом. Екатерине посоветовали обратиться в суд, чтобы защитить свои права.
Фото: vk.com/zlo43