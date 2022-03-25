Мама 7-летней кировчанки, на которую упал снег, рассказала о случившемся

Мама 7-летней девочки, на которую упала снежная масса с крыши, рассказала о подробностях происшествия. Пост был опубликован в группе «Злой кировчанин».

По словам кировчанки Екатерины, инцидент произошел у дома на улице Свердлова, 23.

— Со стороны пожарной лестницы на мою дочь (7лет) сошла огроменная ледяная глыба!!!

Снежно-ледовая масса упала девочке на ногу. После ЧП мама с дочкой поехали в травматологию, чтобы сделать рентген. Звучит не слишком позитивно, но ребенку повезло. Еще шаг, и снег мог бы упасть девочке на голову, говорит мама.

— Кто ответит за случившееся?! ЖКХ?! Не уверена! Ответственные за данный инцидент должны быть наказаны!!!! – пишет Екатерина.

Другие подписчики группы рассказали, что тоже видели, как на Свердлова снег съезжает с крыш домов. Поэтому по улице передвигаются только бегом. Екатерине посоветовали обратиться в суд, чтобы защитить свои права.

Фото: vk.com/zlo43