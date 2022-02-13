Мама Алексея Червоткина: «Смотрю Олимпиаду и думаю: хоть бы оторвался, хоть бы не догнали его!»

13 февраля уроженец Кировской области Алексей Червоткин выиграл олимпийское золото в составе сборной России по лыжным гонкам. В эстафете 4 на 10 километров четверо российских спортсменов обогнали соперников больше чем на минуту.

Эта победа стала первым золотом в мужской эстафете за 40 лет. Ее ждали. «Вся страна бежит с вами!» — писали россияне в соцсетях.

За Алексея Червоткина болел весь поселок Даровской – малая родина спортсмена. И сегодня уже многие жители поздравили родителей олимпийского чемпиона.

Но больше всего за Алексея переживали его родители, Екатерина и Александр Червоткины. Они смотрели Олимпиаду из Даровского, и именно им в первую очередь позвонил Алексей.

— Говорили недолго, его позвали на церемонию награждения. Обещал перезвонить вечером, — говорит Екатерина Юрьевна.

По словам женщины, звездный забег Алексея она не смотрела – слишком переживала за сына.

— Отец смотрит, я только подхожу и спрашиваю: ну как дела у Алеши? Он мне рассказывает, а я валерьянку пью. И думаю: хоть бы оторвался, хоть бы не догнали его! Потом уже ночью смотрю повтор спокойно.

Условия гонки были тяжелыми: -15 градусов, сильный ветер, снег. Как справятся лыжники на этот раз, заранее никто не знал. Но Алексей, бежавший первый этап эстафеты, сразу же «задал тон», оторвавшись от соперников больше чем на 20 секунд.

— Такого никто не предвидел! Мы думали, в этот раз все вместе побегут. А Алеша убежал вперед, как и на прошлых соревнованиях.

Два первых выступления были не столь удачными. В скиатлоне Алексей Червоткин прибежал 36-м, а в «классике» — 5-м. Показать более высокие результаты помешала тяжелая акклиматизация.

— После первой гонки Алеша говорил, что и хотел бы бежать, да тело не давало, как под волну какую попал. Вторую намного лучше пробежал, небо и земля по сравнению с первой, но все равно скованность еще оставалась.

Зато в третью гонку Алексей наверстал упущенное в полном объеме. Екатерина Юрьевна уверена, что самое большое спасибо за это нужно сказать тренеру Виктору Верещагину. Именно он «вывел Алексея в люди», считает женщина.

— У нас в поселке особо нечем заниматься, Леша буквально спал с лыжами. Огромное спасибо тренеру Виктору Верещагину, все благодаря ему!

Во время олимпийской гонки Виктор Верещагин судил «Лыжню России» в Даровском. Как рассказал тренер, каждый круг к нему подходили люди и рассказывали, сколько секунд удалось отыграть Алексею.

— Я очень рад за Алексея! Я надеялся, что это все равно сбудется! Когда он занял 36-е место на скиатлоне, мы послали смску: «Алексей, мы в тебя верим!» И уже на 15 километрах он выступил отлично. А сегодняшнее выступление — это что-то сверхвозможное. Через столько лет у нас есть второй олимпийский чемпион после Юрия Скобова, — говорит Виктор Верещагин.

С победой Алексея и его товарищей по команде поздравил губернатор Кировской области Игорь Васильев.

— Сегодня наши спортсмены подарили огромную радость всем болельщикам и стали гордостью России. В последний раз мы брали золотые медали в мужской олимпийской эстафете 42 года назад в 1980 году. Как приятно осознавать, что сегодня частью победы стал наш земляк Алексей Червоткин. Считаю, что в этом большая заслуга тренеров, чей опыт, знания, упорство вложены в подготовку олимпийцев, — отметил Игорь Васильев.

Олимпийская победа – 2022 совпала с еще одной знаменательной датой. Ровно лет назад уроженец Кировской области лыжник Юрий Скобов стал олимпийским чемпионом на XI Играх в эстафете в Саппоро. Перед началом Олимпиады в Пекине Юрий Георгиевич отметил, что у нашей команды есть все шансы на победу, и оказался прав.

Для справки

Алексей Червоткин родился в Котельниском районе. Заниматься лыжным спортом начал в посёлке Даровском. Его первым тренером стал Виктор Верещагин. Затем Алексей стал тренироваться в Кирово-Чепецке также у Виктора Владимировича.

Сегодня Алексей – серебряный призер Олимпийских игр 2018 года в эстафете и двукратный серебряный призер чемпионатов мира в эстафете, чемпион мира 2021 года по бегу на роликовых лыжах, Заслуженный мастер спорта России по лыжным гонкам. В начале 2022 года спортсмен занял третье место на этапе «Тур де Ски» в гонке на 15 км с общего старта классическим стилем.