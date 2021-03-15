Мама ребенка, попавшего в аварию на Производственной, рассказала о ДТП

Авария произошла 11 марта на улице Производственной.

Поворачивавший налево «Ниссан» врезался во встречную «Ладу». Как сообщили в ГИБДД, в аварии пострадал 11-месячный малыш.

Момент аварии показали в программе «Место происшествия». В комментариях под видеороликом началась дискуссия по поводу того, кто виноват в случившемся. В ней приняла участие мама малыша. По словам женщины, ее ребенок не пострадал.

— Добрый вечер, уважаемые комментаторы и авторы данного поста, я мама мальчика, спешу вам сообщить, что ребёнок не пострадал от слова совсем, — написала она.

Как видно из ролика, женщина за рулем «Ниссана» попыталась повернуть на скорости, не заметив встречное авто (или не успев увернуться от него). В итоге в правый бок иномарки врезалась «Лада» под управлением 38-летнего мужчины. Степень вины участников ДТП в случившемся устанавливают автоинспекторы.