Манеж в «Вересниках» откроют после окончания ремонта крыши

6 апреля директор спортшколы «Вересники» Андрей Рудин провел брифинг, на котором рассказал об итогах работы комиссии на месте ЧП и дальнейших перспективах работы манежа и недавно открывшегося бассейна.

ЧП в легкоатлетическом манеже произошло 4 апреля. Во время детских соревнований обрушилась часть кровли. Проверку инцидента начал Следственный комитет.

Как рассказал Андрей Рудин, в настоящее время собственником манежа является ООО «Газпром инвестгазификация». С 1 сентября помещение арендует спортшкола «Вересники». Передача спортивного комплекса в собственность Кировской области планируется в течение 2021 года.

5 апреля на месте происшествия работала специальная комиссия. По итогам обследования было принято решение о проведении двух строительных экспертиз. Первая пройдет до 11 апреля и даст заключение о степени и причинах разрушения кровли. Также эксперты определят объем работ для восстановления разрушенного сегмента. Вторая экспертиза призвана проверить всю кровлю манежа и дать заключение о возможности ее дальнейшей эксплуатации. Она закончится в мае.

Образовавшийся в крыше проем будет временно «законсервирован» для защиты спортивного оборудования от осадков. Ремонтные работы, которые начнутся после экспертизы, будет проводить «Газпром Инвестгазификация». Срок исполнения составит 3-4 недели.

Отметим, что проблемы с крышей манежа уже были в прошлом. Весной 2019 года руководство манежа обнаружило деформацию профлиста на этом же участке и проинформировало об этом собственника. Однако независимые эксперты дали разрешение на эксплуатацию объекта при соблюдении рекомендаций по обслуживанию кровли. Согласно им, кровля может выдержать до 60 см снега. В момент обрушения 4 апреля кровли уровень снежного покрова был ниже данной точки.

— Мы сожалеем о случившемся и приносим извинения всем, кто оказался в этот момент в легкоатлетическом манеже. Команда спортивного комплекса работает в усиленном режиме и сделает все возможное для того, чтобы такого в дальнейшем не повторялось, — сказал Андрей Рудин.

По словам директора «Вересников», в настоящее время манеж закрыт до завершения ремонтных работа. Решается вопрос о возобновлении тренировочного процесса на других спортплощадках города, а также о работе бассейна, который находится в соседнем здании.

Ранее мы писали, что по поручению губернатора в Кировской области обследованы кровли всех спортивных объектов.