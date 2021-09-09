Марат Хуснуллин отметил хорошие темпы реализации нацпроектов в Кировской области

9 сентября вице-премьер Марат Хуснуллин провел заседание правительственной комиссии по региональному развитию. В рамках мероприятия представитель правительства РФ отметил хорошие темпы реализации нацпроектов в Кировской области.

— Кировская область показывает хорошую динамику по вводу жилья – плюс 33% к плану. Показатели программ по ремонту дорогу в регионе также выше средних по стране. По плану реализуется программа «Формирование комфортной городской среды», неплохо идет и программа переселения из аварийного жилья. Хочу выразить благодарность губернатору Кировской области Игорю Васильеву за работу, — сказал Марат Хуснуллин по видеоконференцсвязи.

Стоит отметить, что в 2021 году Кировская область достигла одного из самых высоких показателей по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Как подчеркнул губернатор Игорь Васильев, благодаря заблаговременной подготовке к дорожному сезону подрядчики своевременно приступили к ремонту дорог. За опережение запланированных темпов регион получил дополнительные 680 миллионов рублей. В итоге впервые за все время реализации проекта БКД объем средств на ремонт дорог составил 3,5 миллиарда рублей.

До конца года на эти деньги будет приведено в нормативное состояние более 250 километров дорог. Основной объем работ уже завершен. В настоящее время продолжается ремонт трасс на дополнительные средства в Кирове, Кирово-Чепецке и Слободском, а также в районах области.

По нацпроекту «Жилье и городская среда» в Кировской области будет благоустроено не менее 66 общественных пространств и 72 дворов в 31 муниципалитете. Как и по БКД, немалая часть работ уже выполнена.

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в 2021 году в регионе будет построено 7 домов для переселенцев из аварийного жилья.

Ранее мы писали, что вице-премьер Марат Хуснуллин одобрил инициативы Игоря Васильева по программе капремонта школ.