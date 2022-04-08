Марианна Узун. Театр: и сказка, и реальность…

Принцесса из «Бременских музыкантов» и танцовщица из «Стойкого оловянного солдатика», дама из «Золушки» и Луиза из «Волшебного колечка», Феня из «Снегурушки» и Лесной дух из спектакля «Иван – богатырский сын»… Роли, которые играет в кировском Театре на Спасской молодая актриса Марианна Узун, можно перечислять долго.

Родом она из Серова, маленького металлургического городка, что в Свердловской области, из театральной семьи. Отец — режиссер, мама — актриса. Все её детство прошло за кулисами драматического театра. Сначала в Серове, потом в Перми. Даже первое появление на сцене, первая сознательная роль случились очень рано – в 6 лет она уже играла дочку Пушкина, сыпала французскими репликами… Потому, пожалуй, и не было особых сомнений, какую профессию выбрать. Актёрство – как данность. Хотя родители и отговаривали.

В 2012 году Марианна окончила Пермский краевой колледж искусства и культуры. Тогда же снялась в художественном фильме «Географ глобус пропил» с Константином Хабенским в главной роли.

— Над фильмом работали в Перми и, естественно, на массовые сцены набирали студентов местных театральных вузов, — вспоминает Марианна Узун. – Там много моих однокурсников, одногруппников… А Константин Юрьевич Хабенский для меня – один большой пример. Потрясающей энергетики человек. Помню, снималась массовая сцена игры в карты. И мы все его окружали. Близко к нему находились. В конце дубля он перевел взгляд на меня – и этот визуальный контакт чуть задержал. Что со мной было! Я думала, меня сейчас просто смоет этой энергией… Артист настолько наполненный, настолько вечно горящий, наэлектризованный… Интересно было наблюдать за тем, как он работает. Как ведёт сцену. Какие у него «пристройки», как переходит из дубля в дубль. И ты всё это внимательно считываешь – и в свою копилочку… Очень он нас впечатлил. Класс, где мы работали, наполнялся энергией этого артиста. При этом он никого не подавлял, относился к нам, как к равным партнёрам по площадке. Потрясающий актёр.

В 2014 году Марианна заканчивает Пермскую государственную академию искусства и культуры, приезжает в Киров и начинает работать на сцене областного драматического театра.

Очаровательная француженка Луиза в спектакле «1825. Запрещенный роман», сердечная Настенька в «Белых ночах», романтичная Зиночка в музыкальной комедии «Дядюшкин сон», деловая корова Машка в «Марьином поле», красавица Миррина в спектакле «Лисистрата»… Актриса создаёт десятки самых разных, смелых и притягательных образов, в которые зрители влюбляются с первого взгляда.

В 2020 году Узун переходит в театр на Спасской, и здесь работает так же много и плодотворно.

В театре на Спасской Марианна встретила и своего будущего мужа. Причём предложение было сделано прямо во время спектакля «Бременские музыканты». Молодой человек играл Трубадура, Марианна – Принцессу. Дети в зале, возможно, и не заметили, что спектакль пошёл не совсем по сценарию, возникло какое-то напряжение. Но взрослым всё сразу стало понятно. Для Узун это был шок.

Первая реакция – слёзы, растерянность. Но долго тянуть паузу на сцене она не могла. Ответила согласием. Да разве Принцесса могла отказать Трубадуру: так волшебная сказка вошла в реальную жизнь молодой актрисы…