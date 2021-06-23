Марина Хидиятуллина: «Радостно, что на нашей вятской земле растут молодые таланты»

На сайте «Кировской правды» я прочитала о том, что Заксобрание приняло изменения в региональный закон о библиотечном деле, и теперь к книжным памятникам Кировской области будут относиться афиши и листовки. Считаю, что это правильное решение, ведь в этих документах отражены важные исторические события, происходящие на территории нашей области. Поэтому их нужно тщательно беречь.

Также прочла на сайте газеты о выпускнице кировского педколледжа, которая написала серию книг в жанре фэнтези. Радостно, что на нашей вятской земле растут молодые таланты!

Спасибо коллективу «Кировской правды» за интересное издание.

Марина Хидиятуллина,

директор библиотеки №12 им. П.П. Маракулина