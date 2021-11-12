Марина Копырина продолжит представлять ОПКО в Заксобрании

Марина Копырина останется представителем Общественной палаты Кировской области в Законодательном Собрании.

Такое решение было принято на первом заседании Совета ОПКО нового созыва.

Кроме того, продлится работа региональных групп общественного контроля: за ремонтом, содержанием дорожного покрытия, организацией дорожного движения и развитием инфраструктуры общественного транспорта региона, а также формированием и соблюдением тарифов для населения в Кировской области.

Марина Копырина, наряду с Владимиром Савиных и Натальей Шедько, является заместителем председателя Общественной палаты. Возглавил ОПКО Сергей Улитин.