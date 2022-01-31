Марина Михайлова: «Наша общая задача – помочь врачам»

Минздрав России выпустил рекомендации для граждан о действиях в случае бессимптомного или легкого течения новой коронавирусной инфекции и острой респираторной вирусной инфекции.

Главное при появлении симптомов оставаться дома, а также не заниматься самолечением. Как отметила доцент кафедры гуманитарных и социальных наук Кировского государственного медуниверситета Марина Михайлова, с официальной позицией Минздрава по рекомендации лечения и, в целом, понятным алгоритмом поведения при появлении симптомов заболевания новой коронавирусной инфекцией должны все ознакомиться обязательно.

— В начале пандемии многие говорили, что им не хватает официальной позиции Минздрава, — говорит Марина Васильевна. — Сегодня мы видим, что в преддверии роста заболеваемости, Минздрав такие рекомендации дал. Это говорит о том, что в целом система здравоохранения у нас в стране готова к новым вызовам. А те шаги, которые предпринимаются на уровне региона, это еще раз доказывают. Наша общая задача помочь врачам пройти и предстоящий пик распространения заболевания. А для этого необходимо соблюдать неукоснительно рекомендации Минздрава.

Нагрузка на врачей возрастает

Ежедневно фиксируется рост числа заболевших в Кировской области. По состоянию на 31 января выявлено 974 случая заболевших за прошедшие сутки. Как пояснили в правительстве региона, к такому развитию эпидемической ситуации в регионе готовы. Для оказания помощи пациентам с COVID-19 принят ряд дополнительных оперативных мер. Так, например, усилена работа информационно-справочной службы «122», дважды в сутки мониторится наличие необходимого коечного фонда для инфекционных пациентов, увеличено количество бригад неотложной помощи. Они работают при всех медицинских организациях с 8.00 до 22.00, в том числе в выходные дни. Кроме того, с 28 января министерством здравоохранения Кировской области принято решение об изменении схемы работы взрослых поликлиник областного центра.

Однако, как говорят в региональном минздраве, помочь врачам может и каждый из нас. Для этого нужно более ответственно отнестись к выполнению рекомендаций медицинских ведомств, служб и самих врачей.

Минздрав России рекомендует…

В памятке, которую подготовил федеральный Минздрав, пять смысловых блоков: для граждан в группе риска, для тех, кто к этой группе не относится, для непривитых, для детей и меры предосторожности.

Для тех заболевших COVID-19, кто находится в группе риска (возраст 60 лет и старше, наличие хронических заболеваний — сахарный диабет, сердечно-сосудистые, онкологические, хронические заболевания почек и печени, иммунодефицитные состояния, избыточный вес), рекомендуется при появлении симптомов ОРВИ, обратиться за консультацией к медицинским работникам. Сделать это можно дистанционно, позвонив в call-центр поликлиники или в единую службу «122».

Помимо общих рекомендаций – самоизоляция, регулярное измерение температуры и сатурации, проветривание помещения раз в три часа, потребление не менее 2 литров жидкости, принятие противовирусных препаратов, назальных растворов и спреев, в Минздраве рекомендуют продолжать принимать препараты, которые были назначены на регулярной основе в той же дозировке.

Амбулаторно могут лечиться и те, кто не относится к группе риска при условии всех рекомендаций. Необходимо строго следовать рекомендациям по диагностике и лечению заболевания врачей-педиатров и родителям заболевших детей. При этом заниматься самолечением нельзя. Особенно употреблять без назначения врача антибиотики.

Ну и последний пункт – это профилактические меры, которые помогут снизить риск заражения. Ношение масок, соблюдение социальной дистанции, минимизировать помещение мест с большим скоплением людей, чаще мыть руки. Но и не забывать о своевременном прохождении вакцинации или ревакцинации.