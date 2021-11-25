Мария Бутина будет представлять Госдуму РФ в ПАСЕ

Депутат Госдумы от Кировской области Мария Бутина вошла в состав российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

Она состоит из 22 человек, включая бывшую представительницу области в Совфеде – Светлану Журову. Напомним, Бутиной передал мандат губернатор Игорь Васильев как следующей в партийном списке «Единой России».

В своём аккаунте в «Телеграм» Мария Валерьевна поблагодарила коллег за доверие и заявила о своем видении работы в европейском парламентском клубе. Это представление собственной позиции России, поддержка соотечественников за рубежом и газового проекта «Северный поток-2».

«Скептикам: стоит пробовать в любом случае. Мы не живём в сферическом вакууме, а существуем в международном пространстве», – заключила Бутина.