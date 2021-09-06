Мария Бутина: «Детские сады необходимо включить в программу капремонта образовательных учреждений»

В Кировской области продолжает работу известная российская правозащитница, журналист телеканала RT Мария Бутина. На прошлой неделе она побывала в Арбажском, Тужинском, Котельничском, Верхошижемском и Оричевском районах региона, где провела немало встреч с гражданами. Их целью стало определение наиболее важных проблем в развитии всех территорий и путей их решения.

Существенная часть вопросов, поднятых во время обсуждения, касалась плохого состояния инженерных коммуникаций и общественных зданий. Так, участники встречи в Арбаже указали на угрозу отказа местной канализационной сети из-за разрушающегося коллектора и очистных сооружений. В Верхошижемском районе беспокойство вызывает состояние Дома детского творчества – важнейшего элемента системы дополнительного образования. А в Котельничском районе граждане попросили помощи в восстановлении зданий детских садов.

Как отметила Мария Бутина, в целом проблема обновления коммуникаций и объектов социальной инфраструктуры актуальна для большинства районов области и требует системного решения. Но особенно важно обеспечить благополучие детских учреждений.

«В отношении зданий детских садов поступает много вопросов. И в этой связи хорошим решением могло бы стать расширение недавней инициативы Президента о капитальном ремонте школ, с включением в нее и учреждений дошкольного образования. Причем вместе с ремонтом нужно думать и об обеспечении устойчивой интернет-связи в них, и об обеспечения их современным оборудованием. Эти вопросы я буду поднимать на федеральном уровне», — подчеркнула Бутина.

Ряд вопросов участников был связан с темой газоснабжения. В Арбажском и Тужинском районе существенные неудобства жителям принесло решение федеральных ведомств о выведении из оборота газовых баллонов, произведенных в 70-80-е годы. Покупку новых баллонов возложили на самих граждан, что стало для многих семей заметной финансовой нагрузкой, но при этом и приобрести их не так просто – в продаже их зачастую нет.

А в Оричевском районе недоумение и жителей и местных властей вызвали требования газовиков о коррекции планов газификации. Без проведения процедуры, которая обойдется каждому муниципалитету в сотни тысяч рублей, естественные монополисты отказываются проводить догазификацию территорий.

«В соответствии с поручением главы государства догазификация должна быть бесплатна. И изначально именно так вопрос и ставился – нам предложили собрать с граждан предварительные заявки и подтверждающие документы. А затем появилось новое требование о коррекции планов. В бюджете у нас на это средств нет», — посетовала глава Адышского сельского поселения Татьяна Елькина.

По мнению Марии Бутиной, требуется детальное рассмотрение сложившейся ситуации с привлечением федеральных институтов, в том числе аппарата Уполномоченного по правам человека в РФ. Недопустимо вольно истрактовывать инициативы Президента, вводя дополнительную оплату за их исполнение, уверена она.

Системной проблемой является и дефицит кадров в социальной сфере, упомянутый участниками практически всех встреч. Например, в Верхошижемском районе в большинстве образовательных учреждений работают преимущественно пожилые педагоги – молодые специалисты просто не хотят ехать в глубинку. В Котельничском районе по той же причине не хватает медиков. А в Оричевском дефицит затронул и муниципальные администрации. В качестве одной из мер, направленных на улучшение ситуации, участники предложили возвращение в той или иной форме института распределения выпускников высших учебных заведений.

В свою очередь, Мария Бутина выразила убежденность в том, что проблему можно решить, в первую очередь, путем развития программ материального стимулирования молодых специалистов к переезду. В частности – с помощью предоставления жилья. Этот вопрос уже взят ею в работу и будет вынесен на рассмотрение федеральных органов власти.

«Очевидно, нужно системное решение, в виде государственной программы. У нас уже есть успешные примеры, например, проекты «Земский доктор» и «Земский фельдшер» — считаю необходимым добиваться того, чтобы подобные инициативы заработали и в образовании, и в культурной сфере», — отметила Бутина.

Затронуты были и другие вопросы, имеющие серьезное социальное значение. В том числе ситуация с обеспечением техническими средствами реабилитации детей с диабетом, возможность восстановления выплат северных надбавок в районах, а также поддержка приютов для безнадзорных животных.