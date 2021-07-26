Мария Бутина: Нужно добиваться того, чтобы участие в национальных проектах стало более доступным для поселений

В Кировской области продолжает свою работу Мария Бутина – известная правозащитница и журналист. На прошлой неделе она провела встречи с жителями пяти районов области, а одной из самых обсуждаемых на них стала тема эффективности нацпроектов.

Вообще, участие в национальных проектах во многих случаях становится настоящей палочкой-выручалочкой для решения назревших проблем и на региональном, и на муниципальном уровнях. Но, к сожалению, далеко не всегда их доступность оказывается достаточной. Ярким примером стала ситуация в Юрьянском районе: нового здания дома культуры в райцентре давно ждут жители от самых юных до пожилых, однако войти в нацпроект «Культура» с инициативой по строительству не удается по формальным причинам – Юрья является поселком городского типа, а по нацпроекту ДК строятся в сельских поселениях.

Аналогичные сложности и с капремонтом культурных учреждений и в Богородском районе. Здесь состояние районного Дома культуры угрожает будущему трех уникальных театральных коллективов с успешной историей.

По результатам изучения сложившейся ситуации Мария Бутина планирует выйти на Правительство РФ с предложениями о расширении формальных рамок действия национальных проектов. В первую очередь, необходимо добиваться того, чтобы в сферу деятельности «сельских» нацпроектов были включены поселки городского типа и малые города, убеждена она.

Другой частью решения проблемы должно стать создание ресурсного центра, помогающего муниципалитетам и бюджетным учреждениям грамотно готовить заявки на участие в нацпроектах и других грантовых инициативах, а также отчитываться по ним.

«Некоторые наши организации уже научились эффективно использовать механизмы грантовой поддержки, но остальным только предстоит освоить этот навык – причем важно уметь не только привлечь средства по гранту, но еще и качественно отчитаться по ним. Думаю, нужно создавать централизованную структуру, которая будет помогать готовить грантовые проекты и отчетность по ним, обучать сотрудников», — отметила Мария Бутина на встрече в поселке Уни.

Практически во всех районах области жители отмечали и проблемы в социальной сфере. Главная из них – дефицит специалистов в образовании и медицине. Например, в ЗАТО Первомайский трудности возникли после того, как местная больница ушла в подчинение Юрьянской ЦРБ.

«Наших врачей стали регулярно забирать в райцентр, чтобы подменять тамошних специалистов на время отпусков и больничных. В результате у нас может неделями не быть терапевта, педиатра и даже школьного фельдшера – жители ЗАТО вынуждены или ждать их возвращения, или ехать в Юрью за лечением», — рассказала глава муниципалитета Ольга Казанцева.

По мнению Марии Бутиной, нехватка специалистов – это системная проблема. Чтобы добиться изменений, нужно активизировать строительство и выделение служебного жилья – как показывает практика, возможность получить квартиру может стать решающим фактором для привлечения сотрудников.

Отдельное внимание во время поездок Мария Бутина уделяла экономической проблематике. В каждом из районов есть свои «болевые точки», препятствующие устойчивому развитию территорий. В Нагорском районе одной из них стала ситуация в животноводстве. По природным условиям отрасль могла бы стать одним из локомотивов развития района, но мешают нормативные препоны. Еще семь лет назад вступил в силу технический регламент Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции», согласно которому забой животных для дальнейшей продажи допускается только на специальных пунктах, а на территории Нагорского района таких пунктов просто нет.

«Приходится, например, с бычками, ехать к соседям, но и там не хотят просто забивать – вместо этого требуют продавать им, а цена совершенно не выгодна. В результате складывается парадоксальная ситуация – поохотившись в лесу, ты можешь показать добычу ветеринарному контролю и отдать на продажу, а вот с выращенной дома скотиной так поступить нельзя. Поэтому и пустеют у нас деревни – у людей просто нет возможности заработать своим трудом», — посетовал глава правового отдела администрации Нагорска Николай Кашин.

Мария Бутина поддержала актуальность поднятого вопроса – по ее мнению, ситуация в животноводстве дополняет собой картину других, зачастую искусственно вызванных, сложностей в развитии сельского хозяйства на территории области.

«С учетом того, что Кировская область входит в зону рискованного земледелия, именно на животноводстве должен быть сделан главный акцент в развитии местного агропрома. И уже есть немало примеров того, что такой подход работает – например, качество кировской молочной продукции выше всяких похвал, но при этом производители все равно сталкиваются с трудностями в реализации. Считаю необходимым вынести информацию обо всех подобных моментах на уровень Минсельхоза РФ, других органов власти федерального уровня – нужно добиваться законодательных изменений», — подчеркнула Бутина.

Напомним, Мария Бутина уже несколько месяцев продолжает активную работу в районах Кировской области, проводя регулярные встречи с руководителями органов власти, гражданскими активистами и молодежью. Она также запустила медиапроект «Вятка с любовью», в рамках которого рассказывает пользователям социальных сетей об уникальных местах региона и людях с интересной судьбой.