Мария Бутина подала документы в Госдуму

Общественница будет участвовать в голосовании от Кировской области. Важно, что о своём решении она сообщила не на федеральной площадке, а собрала местных журналистов на пресс-конференцию.

— Сегодня я подала документы на участие в предварительном голосовании партии «Единая Россия», по итогам которого будут определены кандидаты партии в Государственную думу РФ от Кировской области, — написала она в своем телеграм-канале. Мое решение о том, что я буду пробовать свои силы на предварительном голосовании «Единой России» именно в Кировской области – результат совпадения моих желаний и просьб жителей региона. Если в России традиционно, где родился там и пригодился, потому что люди маломобильные, то в западном мире люди выбирают тот город, который ему отзывается по культуре, по мышлению, по возможности быть полезным. Я много думала, где могу быть максимально полезной. Киров – мой осознанный выбор, где я смогу принести максимальную пользу.

Общественница пообещала формировать свою программу исходя из пожеланий кировчан. В частности, она планирует работать над созданием в регионе крупнейшего образовательного кластера с возможностью стажировок для местных студентов за границей. Также в планах – создание региональной программы бизнес-образования и обсуждавшееся на встрече с кировчанами открытие креативного арт-пространства на месте кировского СИЗО.