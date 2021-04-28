Мария Бутина подала заявление на участие в предварительном голосовании

28 апреля член Общественной палаты РФ и публицист Мария Бутина провела пресс-конференцию, на которой заявила о своем участии в предварительном голосовании партии «Единая Россия» от Кировской области.

Отметим, что с кировскими журналистами Мария Валерьевна встретилась раньше, чем с представителями федеральных изданий.

«Это обдуманное и взвешенное решение, и я понимаю и принимаю всю серьезную ответственность этого шага. Именно Родина помогла мне вырваться из заключения, и я чувствую свою потребность помогать своей стране и людям в ответ. В рамках моей общественной работы мне удалось побывать во многих регионах нашей страны. Везде меня встречали с теплотой и гостеприимством, но мое сердце отозвалось именно в Кировской области, где я встретила много эрудированных и талантливых молодых ребят и искренних душевных жителей. Уверена, что смогу быть полезной Кировской области», — отметила Мария Бутина.

Мария Бутина пояснила, что участвует в предварительном голосовании «Единой России», потому что это единственная партия, которая использует электронную систему голосования, что дает возможность честного выбора избирателям и открытой конкурентной борьбы между кандидатами.

«Моя программа будет формироваться с учетом пожеланий и потребностей жителей региона. Для этого уже в ближайшее время я планирую посетить самые отдаленные районы Кировской области, встретиться с жителями и трудовыми коллективами предприятий. Встречи, которые я уже успела провести, показывают, что в Кировской области есть запрос на развитие образовательного и туристического потенциала. Как потомственному педагогу тема получения знаний мне близка, и у меня уже есть идеи по созданию в регионе образовательного кластера, запуску программы по бизнес-образованию, созданию многопрофильного детского центра для одаренных детей», — объяснила Мария Бутина.

Как отметила Мария Бутина, во время ее встречи с молодежным активом области прозвучал запрос на создание в Кирове креативного арт-пространства с квестами, коворкингами, выставочными площадками и гастрономической зоной. Территория, где сейчас расположено СИЗО, является возможной площадкой для этой цели. Это предложение поддержали архитекторы, историки региона, с которыми Мария Бутина уже встретилась. Мария Бутина входит в состав Общественного совета ФСИН России и готова вынести вопрос переноса СИЗО на обсуждение федеральной службы и Министерства юстиции РФ. Итоговая программа Марии Бутиной будет сформирована исходя из пожеланий самих жителей области, с которыми ей еще предстоят многочисленные встречи.

Мнения

Ярослав Пивоваров, директор сети детских технопарков «Кванториум»:

— Мы провели для Марии обзорную экскурсию по технопарку, познакомили ее с направлениями обучения и техническими возможностями «Кванториума». Мария посетила каждый квантум, увидела работу оборудования и даже побывала в роли кванторианца, примерив, очки виртуальной реальности. Особенно ее впечатлили проекты кванторианцев по 3D-моделированию и робототехнике.

Также на этой встрече мы вместе с Марией смогли обсудить возможность расширения работы с одаренными детьми. Она подняла вопрос создания в Кирове центра «Сириус», который позволит поддержать и развить не только технические способности детей, но и их задатки и достижения в области искусства, спорта, естественных наук. Что, безусловно, не может нас не радовать. Это значит, что еще больше детей в нашем регионе смогут заниматься творчеством.

Вероника Зязева, студентка ВятГУ:

— Вместе с Марией Валерьевной мы участвовали в очень интересной игре, смысл которой в том, как сделать, чтобы наш город становился лучше, чтобы молодые люди не уезжали отсюда, а, наоборот, приезжали. Чтобы хотели жить, учиться, работать именно здесь. Чтобы им было в Кирове комфортно и интересно.

Игра позволила многое понять, на многое посмотреть другими глазами. Мы разделились на команды, и у каждого игрока была своя роль: «мечтатель» (человек, который просто вносит идею, но не задумывается, как ее реализовать); «реализатор» (человек, который ищет пути – как воплотить задуманное); «критик» (человек, который «приземляет», говорит, что ничего не получится по каким-то причинам).

Было полезно услышать позиции людей, находящихся в разных ролях, и поспорить друг с другом, и поискать компромиссы. Это хорошая практика для понимания механизма от идеи до её воплощения. Если такие тренинги станут регулярными, я думаю, что многим это поможет в дальнейшем.