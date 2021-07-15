Мария Бутина помогла возобновить работу детского стоматолога в Фаленском районе

5 июля на встрече известной российской правозащитницы и журналистки Марии Бутиной с жителями Фалёнок ей рассказали о нехватке врачей в районной больнице. В частности, дефицит специалистов вызвал серьезные сложности с оказанием детской стоматологической помощи.

После обращения Марии Бутиной в социальный блок правительства Кировской области временное решение было найдено – в район будет выезжать стоматологическая бригада. Первый прием специалиста состоялся 13-15 июля, следующие выезды будут проводиться по мере поступления заявок.

«Разумеется, даже регулярный приезд врача не может считаться полноценным решением вопроса. Но сегодня важно, что жители района получили возможность пользоваться услугами стоматолога без необходимости ездить за десятки километров, и за это большое спасибо правительству области. А проблему нехватки квалифицированных медработников будем решать системно, в том числе с привлечением ресурсов федерального центра, активной реализации программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер», — отметила Мария Бутина.

Напомним, Мария Бутина уже несколько месяцев продолжает активную работу в районах Кировской области, проводя регулярные встречи с руководителями органов власти, гражданскими активистами и молодежью. Она также запустила медиапроект «Вятка с любовью», в рамках которого рассказывает пользователям социальных сетей об уникальных местах региона и людях с интересной судьбой.